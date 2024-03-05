Полицейские региона провели профориентационные мероприятия с  выпускниками юридического колледжа

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Ребятам рассказали о возможности обучения в вузах системы МВД и работе в органах внутренних дел.

В рамках профориентационной работы в Тольятти сотрудники полиции вместе с представителями Общественного совета при территориальном органе приняли участие в торжественном вручении дипломов выпускникам колледжа, обучавшимся по специальности «Правоохранительная деятельность».

Начальник ПДН УМВД России по г. Тольятти Наталья Королева вручила выпускникам юридического отделения колледжа дипломы и пригласила молодых юристов на службу.

"Юрист - это ответственная и очень важная профессия, представителям которой приходится учиться буквально всю жизнь. Наше законодательство постоянно меняется, и нужно быть в курсе всех законов. Уверена, что вы достойны стать сотрудниками полиции, и добьетесь профессиональных успехов в данном направлении. Мы с удовольствием ждем вас в наши ряды!", - отметила, обращаясь к выпускникам колледжа, Наталья Валерьевна.

Представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Татьяна Штангрет поздравила вчерашних студентов и пожелали им доброго профессионального пути.

Татьяна Александровна рассказала ребятам о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, о льготах и социальных гарантиях сотрудникам и членам их семей, перечне вакантных должностей, предъявляемых квалификационных требованиях для замещения должностей младшего и среднего начальствующего состава.

Выпускники с удовольствием слушали гостей и задавали много вопросов о работе полицейских, на которые получили подробные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО