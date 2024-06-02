Полицейские региона провели профилактические встречи с детьми и их родителями

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В преддверии летних каникул, сотрудники Самарской полиции провели профилактические встречи с учащимися образовательных учреждений и их родителями.



В Приволжском районе полицейские посетили родительское собрание и обсудили с присутствующими, как не допустить нарушение законодательства несовершеннолетними.



Начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Владимир Семёнов напомнил родителям о мерах безопасности, которые должны соблюдать их дети на дорогах, познакомил со статистикой и рассказал об основных причинах дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине юных участников дорожного движения. Особое внимание майор полиции уделил правилам пользования средствами индивидуальной мобильности и велосипедами.



Старший инспектор по делам несовершеннолетних территориального органа Ольга Шабакаева рассказала о причинах и основных нарушениях закона, совершаемыми несовершеннолетними, о порядке наступления уголовной и административной ответственности и отметила, что интернет может оказать негативное воздействие на ребёнка, поэтому родителям желательно знать в каких сетях и группах состоит их ребёнок.



Госавтоинспекторы ОГИБДД Кошкинского района, пообщались с учащимися начальной школы села Надеждино. Полицейские обратили особое внимание на соблюдение мер безопасности при передвижении на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей части. Так же уделили внимание теме безопасности во время летнего отдыха в городской местности.



В завершении встреч сотрудники полиции желали безопасных и счастливых каникул всем школьникам, а также отвечали на многочисленные вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО