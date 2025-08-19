Полицейские региона провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на профилактику несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Так, в Новокуйбышевске госавтоинспекторы побеседовали с дошкольниками о важности соблюдения Правил дорожного движения.
В ходе мероприятия госавтоинспекторы в игровой форме рассказали девчонкам и мальчишкам значение сигналов светофора и дорожных знаков, а также правила перехода проезжей части и управления велосипедами и СИМ.
В Красноярском районе сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел рассказали ребятам о пользе применения световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Полицейские напомнили детям правила безопасного поведения в общественных местах, на водоемах и в сети Интернет.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам об особенностях своей профессиональной деятельности и продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля, показав в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.
Каждый желающий смог посидеть за рулем патрульной машины и призвать своих друзей к соблюдению Правил дорожного движения через громкоговорящее устройство.
В завершение мероприятий полицейские пожелали ребятам быть внимательными и строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО