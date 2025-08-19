Полицейские региона провели профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения

145

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на профилактику несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске госавтоинспекторы побеседовали с дошкольниками о важности соблюдения Правил дорожного движения.

В ходе мероприятия госавтоинспекторы в игровой форме рассказали девчонкам и мальчишкам значение сигналов светофора и дорожных знаков, а также правила перехода проезжей части и управления велосипедами и СИМ.

В Красноярском районе сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел рассказали ребятам о пользе применения световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Полицейские напомнили детям правила безопасного поведения в общественных местах, на водоемах и в сети Интернет.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам об особенностях своей профессиональной деятельности и продемонстрировали оснащение патрульного автомобиля, показав в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.

Каждый желающий смог посидеть за рулем патрульной машины и призвать своих друзей к соблюдению Правил дорожного движения через громкоговорящее устройство.

В завершение мероприятий полицейские пожелали ребятам быть внимательными и строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО