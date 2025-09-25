Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол

118

Госавтоинспекторы Сергиевского и Красноярского районах Самарской области с целью повышении уровня осведомлённости будущих водителей относительно особенностей управления транспортными средствами, разбора распространённых ошибок начинающих автолюбителей и профилактики дорожно-транспортных происшествий провели беседы с курсантами автошкол региона.

Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции разобрали с участниками мероприятий типичные ошибки при сдаче экзаменов и ознакомили курсантов с требованиями к получению водительских прав.

Госавтоинспекторы рассказали о правилах эксплуатации транспортных средств, важности соблюдения скоростного режима и напомнили об ответственности за нарушение ПДД.

В завершение встреч полицейские продемонстрировали профилактические фото и видеоматериалы и ответили на вопросы будущих водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО