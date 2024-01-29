Полицейские региона продолжают профилактические беседы с населением

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Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в Волжском районе, во время обхода административного участка участковые уполномоченные полиции на примерах конкретных жизненных ситуаций объяснили жителям особенности поведения и общения с посторонними гражданами, а также напомнили, как важно быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей, и самое главное, не передавать незнакомцам свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды, приходящие на телефон. В завершение беседы гражданам вручили памятки по профилактике мошенничества, а также рекомендовали поделиться полученной информацией с близкими и знакомыми, особенно с пожилым родственниками.

В Приволжском районе старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Шабакаева и участковый уполномоченный полиции Михаил Ишуткин провели профилактические беседы с учащимися местных общеобразовательных школ, напомнив им о правилах безопасности в сети Интернет. Сотрудники полиции порекомендовали ребятам использовать сложные пароли дли безопасности в личных аккаунтах, быть осторожными при общении с незнакомцами, не сообщать никому личные данные и проявлять внимательность при переходе по ссылкам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО