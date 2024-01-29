Я нашел ошибку
Главные новости:
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
В Самаре ночью -6, -8°С, днем 0, -2°С.
30 января в Самарской области небольшой снег, до -5°С
Прозвучали фрагменты Симфонии №7 «Ленинградской» Д.Д. Шостаковича в исполнении симфонического оркестра театра.
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Господдержка помогает молодой самарчанке развивать мастерскую по изготовлению шоколада.
Самозанятая из Самары занимается созданием шоколада и сладостей ручной работы
Как полезно и интересно провести время на этой неделе
Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 апреля 2024.
Жителей губернии приглашают принять участие в песенном конкурсе «Гринландия»
Выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Итоги рейдов ГИБДД в Самарской области за минувшие выходные
Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения.
ГИБДД СО: перевозка детей в автомобиле – дело ответственное
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.52
0.86
EUR 97.09
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Итоги рейдов ГИБДД в Самарской области за минувшие выходные
Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки «От Баха до Элгара» в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона продолжают профилактические беседы с населением

29 января 2024 14:09
159
В Волжском районе участковые на примерах конкретных жизненных ситуаций объяснили жителям особенности поведения и общения с посторонними гражданами.

Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в Волжском районе, во время обхода административного участка участковые уполномоченные полиции на примерах конкретных жизненных ситуаций объяснили жителям особенности поведения и общения с посторонними гражданами, а также напомнили, как важно быть бдительными при получении информации, поступившей от незнакомых людей, и самое главное, не передавать незнакомцам свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды, приходящие на телефон. В завершение беседы гражданам вручили памятки по профилактике мошенничества, а также рекомендовали поделиться полученной информацией с близкими и знакомыми, особенно с пожилым родственниками.

В Приволжском районе старший инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Шабакаева и участковый уполномоченный полиции Михаил Ишуткин провели профилактические беседы с учащимися местных общеобразовательных школ, напомнив им о правилах безопасности в сети Интернет. Сотрудники полиции порекомендовали ребятам использовать сложные пароли дли безопасности в личных аккаунтах, быть осторожными при общении с незнакомцами, не сообщать никому личные данные и проявлять внимательность при переходе по ссылкам, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
64
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
221
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
249
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
249
«Крылья Советов» создают вторую команду 
27 января 2024  18:30
«Крылья Советов» создают вторую команду 
817
Весь список