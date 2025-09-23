121

Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия» - мероприятию, направленному на улучшение экологической обстановки и благоустройство территорий.

Так, в Чапаевске полицейские, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяна Братушкина и «Движение Первых» объединили усилия, чтобы внести свой вклад в сохранение природы родного края - приняли участие в уборке побережья реки Чапаевка.

Во время акции участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.

А в Шенталинском районе на территории парка полицейские высадили гортензии.

Сотрудники полиции подчеркнули значимость данной акции для формирования экологической культуры и укрепления связи между поколениями, отметив, что взрослые показывают пример активного участия в экологических инициативах и молодёжь, по их примеру, с большей охотой присоединяется к подобным мероприятиям.

Юноши и девушки, в свою очередь, отметили, что участие в субботнике стало для них не только возможностью внести вклад в озеленение города, но и ценным опытом общения с сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО