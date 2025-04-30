Полицейские региона напомнили школьникам о недопустимости разжигания ненависти и вражды

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Мероприятие прошло с целью формирования устойчивой жизненной позиции, не допускающей экстремистских и террористических проявлений.

Сотрудники Отдела МВД России по Большечерниговскому району провели мероприятие с учащимися 8-11 классов, направленное на формирование устойчивой жизненной позиции, не допускающей экстремистских и террористических проявлений.

В рамках встречи старший уполномоченный по контролю за оборотом наркотиков старший лейтенант полиции Шамиль Даутов объяснил ребятам значение понятий «экстремизм» и «терроризм», рассказав о том, что зачастую молодых людей вовлекают в незаконную деятельность посредством сети Интернет и предостерег от общения с подозрительными людьми и от разглашения личной информации третьим лицам.

Сотрудник полиции уделил особое внимание административной и уголовной ответственности, предусмотренной за правонарушения и преступления экстремистской и террористической направленности, распространение запрещённого контента, размещение на своих личных страницах в социальных сетях материалов, вызывающих ненависть и вражду.

В ходе беседы, проходящей в формате активного диалога, ребята с интересом задавали вопросы, высказывали свои суждения по рассматриваемой проблеме.

В завершение мероприятия школьникам раздали буклеты с важной информацией по профилактике терроризма и экстремизма.

Фото: ГУ МВД СО