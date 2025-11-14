Полицейские региона ищут 16-летнего подростка

131

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего Александра Х., который 11 ноября утром уехал из дома в селе Подстепки в тольяттинский колледж и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, бакенбарды, сутулый, хромает на левую ногу, глаза зеленые.

Был одет: куртка черного цвета, толстовка черного цвета, штаны серо-зеленого (хаки) цвета, серые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции О МВД России по Ставропольскому району по телефону 8(8482)93-66-99 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.