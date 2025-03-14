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Полицейские разыскали пропавшего в Самаре подростка

14 марта 2025 14:48
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Полиция благодарит за помощь жителей города, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.

13 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратились родители 11-летнего мальчика, который утром ушел в школу и не вернулся.

Для розыска несовершеннолетнего был задействован личный состав отдела полиции. Ориентировка направлена представителям Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

Сегодня сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что возле одного из рынков, расположенных в поселке Мехзавод, местные жители увидели похожего на разыскиваемого мальчика. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и, во время проверки прилегающей к объекту торговли территории, обнаружили школьника. 

Полицейские установили, что в отношении юноши противоправные действия не совершались. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь не равнодушных жителей областного центра, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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