Полицейские рассказали школьникам региона об ответственности

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В рамках профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних сотрудники МО МВД России «Похвистневский» встретились со школьниками. Полицейские побеседовали с учащимися о наиболее распространенных нарушениях закона несовершеннолетними, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, на конкретных примерах объяснили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за различные правонарушения, напомнили об их правах и обязанностях. Также учащихся предупредили, что нельзя совершать покупки на незнакомых сайтах, а также не стоит переходить по подозрительным ссылкам: так можно попасть на фишинговый сайт, на котором происходит кража персональной информации.

А сотрудники ОМВД России по Приволжскому району, встретившись со старшеклассниками, поговорили о безопасности в Интернете. Учащиеся вместе с полицейским вспомнили важные правила, которые нужно соблюдать при общении в социальных сетях и мессенджерах, а также при размещении личной информации на своих страницах. Сотрудники полиции подчеркнули, что ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями. Также инспектор по делам несовершеннолетних разъяснила, что распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм экстремизма, поэтому подлежит как административной, так и уголовной ответственности.

Учащиеся принимали активное участие в беседах, задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В завершение полицейские призвали ребят вести здоровый образ жизни и соблюдать закон.