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Полицейские рассказали самарским пенсионерам, как избежать мошенничества

28 марта 2023 10:48
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Полицейские рассказали самарским пенсионерам, как избежать мошенничества

В рамках «Школы безопасности для пенсионеров» жителям региона рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

В целях профилактики преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышения уровня правовой грамотности населения, а также в рамках регионального профилактического мероприятия «Школа безопасности для пенсионеров» дознаватели Управления организации дознания ГУ МВД России по Самарской области провели обучающий семинар с представителями Администрации Кировского района Самары и управляющими микрорайонов. Подполковник полиции Екатерина Перлова и капитан полиции Юлия Былинина рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества, к которым относятся просьбы о финансовой помощи, сообщения о выигрыше в лотерею, а также предложения дополнительных заработков и звонки из банковских учреждений. С присутствующими обсудили, как действовать в подобных ситуациях, чтобы не попасть на удочку злоумышленников. Полицейские выразили надежду на эффективное сотрудничество в вопросах повышения правовой грамотности населения и вручили тематические памятки, которые управляющие микрорайонов будут распространять среди населения.

В Ставропольском, Сергиевском и Шенталинском районах сотрудники полиции вместе с общественниками при территориальных ОВД, встретившись с пожилыми людьми, на конкретных примерах объяснили гражданам особенности поведения и общения с посторонними по телефону, напомнили о мерах предосторожности. Полицейские призвали не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, а при утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обслуживаемого банка и заблокировать ее. Пенсионерам вручили информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

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