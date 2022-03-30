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Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»

30 марта 2022 17:47
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Инспекторы по делам несовершеннолетних города Новокуйбышевск и Сергиевского района провели беседы со школьниками.

В рамках профилактического мероприятия «Семья» инспекторы по делам несовершеннолетних города Новокуйбышевск и Сергиевского района провели беседы со школьниками. Сотрудники полиции призвали ребят быть осторожными при общении с незнакомцами в сети Интернет, не размещать личную информацию о себе и своих близких, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Также в ходе встреч полицейские обсудили наиболее распространенные нарушения закона несовершеннолетними, объяснили порядок постановки на профилактический учет, административную и уголовную ответственность за совершение противоправных деяний. В завершение встреч полицейские ответили на все интересующие ребят вопросы.

А начальник МО МВД России «Клявлинский» Александр Лесников провел профилактическую беседу с воспитанниками приюта «Надежда». В ходе мероприятия полицейский рассказал ребятам об их правах и обязанностях, а также о видах ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Кроме того, Александр Лесников затронул тему здорового образа жизни, отметил, что курение, употребление алкоголя и запрещенных веществ могут нанести серьезный вред молодому организму. В завершение встречи для ребят провели познавательную викторину, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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