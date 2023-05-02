Полицейские провели для детей мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты

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В преддверии Дня Победы сотрудники полиции организовали для школьников экскурсию в Музей истории органов внутренних дел Самарской области.

Ребята побывали на экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, и приняли участие в мастер-классе по изготовлению Георгиевской ленточки.

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области в преддверии Дня Победы организовали для учащихся 6-го класса подшефной школы Отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре экскурсию в Музей истории органов внутренних дел региона.

Школьники узнали об истории образования ОВД области, увидели архивные документы и фотографии и даже попробовали провести дактилоскопическую экспертизу. Дети побывали на экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, примерили представленное в музее обмундирование и экипировку разведчика. Экскурсовод рассказала ребятам о доблестных подвигах героев, которые храбро и отважно защищали нашу Родину в годы войны.

Затем ребят ждал мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленточки. Полицейские рассказали школьникам о ее возникновении и значении, напомнили, что это не модный аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби и благодарности участникам Великой Отечественной войны. Прикрепляя получившиеся ленты, сотрудники полиции напомнили ребятам, что носить их необходимо исключительно на груди, у сердца.

В завершение мероприятия школьники поблагодарили сотрудников полиции за познавательную экскурсию и пообещали обязательно носить Георгиевские ленточки в знак уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны.