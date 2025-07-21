Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев

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Очередные мероприятия прошли с использованием беспилотного летательного аппарата, которое зафиксировало попытки нарушителей скрыться.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области при содействии сотрудников отдела эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проведены профилактические мероприятия на территории региона.

В ходе рейдовых мероприятий на территории Волжского района выявлено более 40 нарушений. Их действия в режиме реального времени фиксировались, в том числе с помощью беспилотного летательного аппарата. Задержано трое иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, один из которых незаконно пребывал на территории Российской Федерации.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), санкция по которой для физических лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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