Я нашел ошибку
Главные новости:
Регионы ПФО объединятся в командных конкурсах и культурных мероприятиях, направленных на раскрытие молодёжного потенциала, укрепление связей между субъектами и сохранение культурного наследия.
Форум «иВолга» объединит регионы ПФО творческими конкурсами, спортивными турнирами и культурными мероприятиями
Очередные мероприятия прошли с использованием беспилотного летательного аппарата, которое зафиксировало попытки нарушителей скрыться.
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Михаил Иванович Волков был участником парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 
В Самаре открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Михаилу Волкову
Выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: подведены итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры Самарской области.
Самарская губерния лидирует по росту спроса на глэмпинги
Подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью участников движения, но и могут привести к серьёзным правовым последствиям.
Эквилибрист: самарские полицейские установили нарушителя, перевозившего пассажира на самокате необычным способом
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 22 по 25 июля в губернии сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Самарцев приглашают на летние органные вечера в Самарской кирхе
В Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев

21 июля 2025 16:41
80
Очередные мероприятия прошли с использованием беспилотного летательного аппарата, которое зафиксировало попытки нарушителей скрыться.

Очередные мероприятия прошли с использованием беспилотного летательного аппарата, которое зафиксировало попытки нарушителей скрыться.

Сотрудниками Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области при содействии сотрудников отдела эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проведены профилактические мероприятия на территории региона.

В ходе рейдовых мероприятий на территории Волжского района выявлено более 40 нарушений. Их действия в режиме реального времени фиксировались, в том числе с помощью беспилотного летательного аппарата. Задержано трое иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, один из которых незаконно пребывал на территории Российской Федерации.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), санкция по которой для физических лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
9 июля пройдёт открытая встреча с представителями Федеральной службы судебных приставов России.
04 июля 2025, 12:59
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
9 июля пройдёт открытая встреча с представителями Федеральной службы судебных приставов России. Общество
1068
Особо отличившиеся ветераны получили памятные награды за активное участие в деятельности органов внутренних дел.
01 июля 2025, 22:30
В ГУ МВД СО прошло мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий
Особо отличившиеся ветераны получили памятные награды за активное участие в деятельности органов внутренних дел. Общество
960
Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона.
01 июля 2025, 16:03
В Самаре прошла стратегическая сессия, посвящённая вопросам науки и высшего образования
Участники обсудили ключевые задачи научно-технологического развития региона. Наука
866
В центре внимания
В ходе встречи достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий.
21 июля 2025  15:47
Вячеслав Федорищев и Александр Лукашенко наметили направления развития сотрудничества Самарской области и Беларуси
184
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
21 июля 2025  12:49
Пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»
515
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
447
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
476
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
3272
Весь список