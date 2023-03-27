Полицейские предостерегают от участия в экстремистской деятельности

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В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных организаций

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения и формирования у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области встретились со студентами Самарского областного училища культуры и искусств. Присутствующим рассказали о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, продемонстрировали тематические видеоролики. Учащимся напомнили об ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных преступлений, касающихся распространения и пропаганды атрибутики и символики экстремистских организаций, реабилитации нацизма, возбуждения ненависти и вражды, в том числе на страницах социальных сетей.

В Тольятти и Похвистневском районе сотрудники полиции вместе с общественниками при территориальных ОВД встретились с учащимися образовательных организаций. Полицейские рассказали, что в Интернете необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах. При создании фото, видео, а также при комментировании постов недопустимы экстремистские проявления и призывы к совершению противоправных действий. Распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм экстремизма, поэтому подлежит как административной, так и уголовной ответственности. Общественники призвали учащихся вести здоровый образ жизни и не допускать правонарушений, жить в гармонии с самим собой и окружающими людьми.

В завершение встреч полицейские и общественники ответили на все интересующие вопросы и рассказали учащимся алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.