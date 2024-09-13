Полицейские Новокуйбышевска провели для школьников урок «Разговоры о важном»

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В одной из школ Новокуйбышевска сотрудники полиции провели с учащимися класса правоохранительной направленности урок «Разговоры о важном».

Полицейские побеседовали с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказали об особенностях службы в полиции, объяснили какими личными качествами должен обладать будущий сотрудник, рассказали об учебных заведениях и о том, что необходимо для поступления на службу в органы внутренних дел, подчеркнув, что подобная деятельность требует разносторонних знаний и пожелали школьникам отлично учиться, читать литературу, заниматься спортом.

В ходе беседы ребятам разъяснили их права и обязанности, рассказали об уголовной и административной ответственности за противоправные действия, Сотрудники полиции предложили ребятам определить вид ответственности при различных жизненных ситуациях.

Дети активно участвовали в игре, задавали интересующие вопросы.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за полезный урок, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО