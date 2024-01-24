Полицейские напомнили хворостянским ребятам о правилах безопасности вблизи дорог

192

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Хворостянского района провели познавательную встречу со школьниками.

Полицейские рассказали ребятам о Правилах дорожного движения, о том, как правильно вести себя на проезжей части. Напомнили правила поведения при катании на горках и катке, а также напомнила о недопустимости выезда с горок на проезжую часть.

Школьники вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге, а также значение дорожных знаков.

На протяжении встречи дети с большим вниманием слушали сотрудников полиции и задавали интересующие их вопросы. В конце встречи полицейские пожелали детям быть осторожными и внимательными на дороге.