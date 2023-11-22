Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях
Будьте внимательны и осторожны!
23 ноября в Самарской области сохранится усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Среди них «Роснефть-классы» в Бугуруслане, Бузулуке, Отрадном, Похвистнево и Сорочинске, «Инкатех-класс» в Нефтегорске и «Росгазификация-класс» в Отрадном.
Самарский политех совместно с партнерами открыл двенадцать профильных индустриальных классов
Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.
Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона
Продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.
22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм
Пик карьеры самарцев, по их мнению, приходится на 47 лет
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.87
-0.63
EUR 96.26
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона

22 ноября 2023 14:48
61
Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.

Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.

В ГУ МВД России по Самарской области начальник УЭБиПК полковник полиции Дмитрий Семенов, совместно с заместителем председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексеем Бородиным провели прием граждан города. За помощью в решении вопросов, связанных с возможным нарушением антикоррупционного законодательства в различных сферах общественной жизни, обратились 7 жителей региона. Все обращения граждан зарегистрированы в установленном законом порядке и по каждому организовано проведение проверочных мероприятий. Представитель Общественного совета обратился к жителям губернии: «Я бы рекомендовал нашим уважаемым гражданам заглядывать в закон о противодействии коррупции, знать о последствиях совершения таких преступлений, понимать, что можно сделать, чтобы из-за незнания не стать обвиняемым по таким серьезным статьям за тяжкие преступления, как дача взятки, получение взятки и так далее. Закон нужно знать! В борьбе с коррупцией для сотрудников полиции очень важна обратная связь с гражданами. Чем активнее жители города будут сообщать в органы внутренних дел о фактах вымогательства взяток и вознаграждений, тем больше шансов привлечь должностных лиц к ответственности. Уважаемые гости и жители региона! Если вам стало известно о фактах коррупции, проявите гражданскую активность, не оставайтесь равнодушными – сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 102». Также на приеме в Управлений МВД России по городу Самаре поступили заявления от представителей двух организаций о преступлениях коррупционной направленности. Внимательно выслушав заявителей и подробно изучив представленные ими документы, начальник ОЭБиПК полковник полиции Владимир Мидцев назначил проведение соответствующих проверок.

В Кинельском районе прием граждан проводился совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Еленой Ефремовой. Общественница отметила: «Очень приятно, что руководство МО МВД России «Кинельский» профессионально и внимательно подходит к рассмотрению заявлений коррупционной направленности, о чем свидетельствует статистика органа за 10 месяцев 2023 года».

В Красноармейском районе к сотруднику полиции обратился руководитель, осуществляющий свою деятельность на территории района. В ходе встречи, обратившийся рассказал о том, что при проведении годовой ревизии выявлена недостача на общую сумму 118831 рублей. Данный факт был зарегистрирован. Проводится проверка.

В Тольятти прошел прием с начальником ОЭБиПК У МВД России по городу Тольятти и представителем Общественного совета Николаем Шаховым. К сотруднику полиции обратились 7 человек, которые смогли лично задать вопросы, касающиеся компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в сфере антикоррупционного законодательства. Обратившиеся на прием граждане попросили помощи в разрешении нескольких проблемных ситуаций. Среди них: работа недобросовестных подрядчиков при строительстве, проблемы жителей МКД и другие.

В Новокуйбышевске на приём пришел председатель совета одного из многоквартирных домов с наболевшей проблемой. Жительница сообщила о имеющейся задолженности управляющей компании. По словам жительницы, у жильцов дома нет данной задолженности. Женщина попросила разобраться.

В Жигулевске на прием пришли 3 человека. Помимо сотрудников полиции также присутствовала представитель Общественного совета О МВД России по городу Жигулёвску Надежда Самойлова. Жители обратились к полицейским с вопросами, касающимися коррупционной направленности.

В Клявлино прошел прием граждан с полковником полиции Александром Лесниковым и председателем Общественного совета при территориальном ОВД Валерием Николаевым. На прием обратился житель Клявлинского района. Поступившие вопросы касались порядка действий при столкновении с фактами коррупции. Сотрудник полиции разъяснил гражданину что Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, непосредственно связанных со взяткой: получение взятки, дача взятки и посредничество во взятничестве.  Наказание за данные преступления предусмотрено для всех сторон – если одна сторона получает взятку, то другая её дает, а тот, кто оказывает им содействие – является посредником.

Гражданину подробно разъяснили как вести себя в подобных ситуациях и в какие органы нужно обращаться с сообщением о взятничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
232
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
570
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
441
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
513
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
376
Весь список