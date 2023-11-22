Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона

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Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.

В ГУ МВД России по Самарской области начальник УЭБиПК полковник полиции Дмитрий Семенов, совместно с заместителем председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексеем Бородиным провели прием граждан города. За помощью в решении вопросов, связанных с возможным нарушением антикоррупционного законодательства в различных сферах общественной жизни, обратились 7 жителей региона. Все обращения граждан зарегистрированы в установленном законом порядке и по каждому организовано проведение проверочных мероприятий. Представитель Общественного совета обратился к жителям губернии: «Я бы рекомендовал нашим уважаемым гражданам заглядывать в закон о противодействии коррупции, знать о последствиях совершения таких преступлений, понимать, что можно сделать, чтобы из-за незнания не стать обвиняемым по таким серьезным статьям за тяжкие преступления, как дача взятки, получение взятки и так далее. Закон нужно знать! В борьбе с коррупцией для сотрудников полиции очень важна обратная связь с гражданами. Чем активнее жители города будут сообщать в органы внутренних дел о фактах вымогательства взяток и вознаграждений, тем больше шансов привлечь должностных лиц к ответственности. Уважаемые гости и жители региона! Если вам стало известно о фактах коррупции, проявите гражданскую активность, не оставайтесь равнодушными – сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 102». Также на приеме в Управлений МВД России по городу Самаре поступили заявления от представителей двух организаций о преступлениях коррупционной направленности. Внимательно выслушав заявителей и подробно изучив представленные ими документы, начальник ОЭБиПК полковник полиции Владимир Мидцев назначил проведение соответствующих проверок.

В Кинельском районе прием граждан проводился совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Еленой Ефремовой. Общественница отметила: «Очень приятно, что руководство МО МВД России «Кинельский» профессионально и внимательно подходит к рассмотрению заявлений коррупционной направленности, о чем свидетельствует статистика органа за 10 месяцев 2023 года».

В Красноармейском районе к сотруднику полиции обратился руководитель, осуществляющий свою деятельность на территории района. В ходе встречи, обратившийся рассказал о том, что при проведении годовой ревизии выявлена недостача на общую сумму 118831 рублей. Данный факт был зарегистрирован. Проводится проверка.

В Тольятти прошел прием с начальником ОЭБиПК У МВД России по городу Тольятти и представителем Общественного совета Николаем Шаховым. К сотруднику полиции обратились 7 человек, которые смогли лично задать вопросы, касающиеся компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в сфере антикоррупционного законодательства. Обратившиеся на прием граждане попросили помощи в разрешении нескольких проблемных ситуаций. Среди них: работа недобросовестных подрядчиков при строительстве, проблемы жителей МКД и другие.

В Новокуйбышевске на приём пришел председатель совета одного из многоквартирных домов с наболевшей проблемой. Жительница сообщила о имеющейся задолженности управляющей компании. По словам жительницы, у жильцов дома нет данной задолженности. Женщина попросила разобраться.

В Жигулевске на прием пришли 3 человека. Помимо сотрудников полиции также присутствовала представитель Общественного совета О МВД России по городу Жигулёвску Надежда Самойлова. Жители обратились к полицейским с вопросами, касающимися коррупционной направленности.

В Клявлино прошел прием граждан с полковником полиции Александром Лесниковым и председателем Общественного совета при территориальном ОВД Валерием Николаевым. На прием обратился житель Клявлинского района. Поступившие вопросы касались порядка действий при столкновении с фактами коррупции. Сотрудник полиции разъяснил гражданину что Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, непосредственно связанных со взяткой: получение взятки, дача взятки и посредничество во взятничестве. Наказание за данные преступления предусмотрено для всех сторон – если одна сторона получает взятку, то другая её дает, а тот, кто оказывает им содействие – является посредником.

Гражданину подробно разъяснили как вести себя в подобных ситуациях и в какие органы нужно обращаться с сообщением о взятничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО