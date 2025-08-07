Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона

175

В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции МВД России, «Зарядка со стражем порядка» приуроченной ко Дню физкультурника, в Молодежном многофункциональном центре Самарской области сотрудники полиции, представители Общественного Совета регионального главка и «Движение Первых» провели областное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков.

В ходе мероприятия врио начальника Отдела информации и общественных связей майор полиции Мария Килганова и представитель Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области Ирина Логинова рассказали ребятам о пользе спортивных упражнений и отметили, что для сотрудника полиции поддержание хорошей физической формы – это важная часть профессии.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра и кинологической службы более подробно познакомили ребят с особенностями своей профессиональной деятельности.

Эксперты-криминалисты показали подросткам содержимое специального чемодана и объяснили, как проводится дактилоскопическая экспертиза.

Инспекторы-кинологи продемонстрировали навыки служебных собак и рассказали об особенностях их дрессировки.

Госавтоинспекторы напомнили ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, рассказали о пользе использования светоотражающих элементов и провели с ребятами увлекательный мастер-класс по их изготовлению.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями «Движения Первых» провели с подростками веселую разминку.

Ребята с интересом участвовали в мероприятии, выполняли предложенные упражнения, задавали возникающие вопросы, на которые получили компетентные ответы.

В завершение встречи Мария Килганова отметила: «Данное мероприятие - отличная возможность не только зарядиться бодростью и хорошим настроением, но и еще раз напомнить о важности здорового образа жизни, спорта, активной гражданской позиции и более подробно познакомиться с деятельностью сотрудников органов внутренних дел»

Ирина Логинова, в свою очередь, подчеркнула «Подобные встречи имеют важное значение для укрепления положительных взаимоотношений между полицией и молодежью и являются прекрасным способом совместить пользу для здоровья и формирование позитивного имиджа сотрудника полиции», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО