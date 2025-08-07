Я нашел ошибку
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона

7 августа 2025 15:55
175
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.

В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции МВД России, «Зарядка со стражем порядка» приуроченной ко Дню физкультурника, в Молодежном многофункциональном центре Самарской области сотрудники полиции, представители Общественного Совета регионального главка и «Движение Первых» провели областное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков.

В ходе мероприятия врио начальника Отдела информации и общественных связей майор полиции Мария Килганова и представитель Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области Ирина Логинова рассказали ребятам о пользе спортивных упражнений и отметили, что для сотрудника полиции поддержание хорошей физической формы – это важная часть профессии.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра и кинологической службы более подробно познакомили ребят с особенностями своей профессиональной деятельности.

Эксперты-криминалисты показали подросткам содержимое специального чемодана и объяснили, как проводится дактилоскопическая экспертиза.

Инспекторы-кинологи продемонстрировали навыки служебных собак и рассказали об особенностях их дрессировки.

Госавтоинспекторы напомнили ребятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, рассказали о пользе использования светоотражающих элементов и провели с ребятами увлекательный мастер-класс по их изготовлению.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями «Движения Первых» провели с подростками веселую разминку.

Ребята с интересом участвовали в мероприятии, выполняли предложенные упражнения, задавали возникающие вопросы, на которые получили компетентные ответы.

В завершение встречи Мария Килганова отметила: «Данное мероприятие - отличная возможность не только зарядиться бодростью и хорошим настроением, но и еще раз напомнить о важности здорового образа жизни, спорта, активной гражданской позиции и более подробно познакомиться с деятельностью сотрудников органов внутренних дел»

Ирина Логинова, в свою очередь, подчеркнула «Подобные встречи имеют важное значение для укрепления положительных взаимоотношений между полицией и молодежью и являются прекрасным способом совместить пользу для здоровья и формирование позитивного имиджа сотрудника полиции», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара

