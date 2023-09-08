Полицейские и общественники СО обсудили вопросы взаимодействия с частными охранными организациями

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В Самарской области особое внимание уделяется взаимодействию полиции и организаций правоохранительной направленности по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью.

На днях в Управлении МВД Тольятти прошла встреча с представителями частных охранных организаций, в котором принял участие начальник Управления и руководители подразделения полиции по охране общественного порядка.

В ходе совещания были проработаны меры совместного взаимодействия полиции и объединений правоохранительной направленности по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью.

Определен алгоритм информирования полиции частными охранными организаций о совершении краж из торговых точек.

Начальник У МВД Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов довел до присутствующих информацию об оперативной обстановке на территории города. Он подчеркнул важность совместной работы органов внутренних дел с охранными организациями по профилактике преступлений и правонарушений и привел примеры положительного взаимодействия.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка территориального ОВД подполковник полиции Денис Малькин рассказал об основных требованиях, предъявляемых к обеспечению защищенности охраняемых объектов, в том числе в местах с массовым пребыванием граждан, транспортной и промышленной инфраструктуры, озвучил информацию об изменении действующего законодательства в сфере частной охранной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО