Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»

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В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Самарской области совместно с председателем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александром Шаховым и с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым посетили один из детских спортивно-оздоровительных лагерей.

В сопровождении представителей администрации учреждения полицейские и общественники осмотрели территорию лагеря, ознакомились с условиями проживания, питания и медицинского обслуживания детей, а также оценили безопасность их пребывания. Серьезных замечаний и нареканий по вопросам обеспечения безопасности высказано не было.

Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнила ребятам о действующем ограничении пребывания подростков в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых, а также рассказала о возрасте наступления административной ответственности.

Инспектор полициирассказала о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой преступления, обратив внимание ребят на негативные последствия противоправного поведения.

Дети приняли активное участие в беседе, задавали различные вопросы, на которые получили развернутые ответы.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов отметил, что проведение постоянной профилактической работы с персоналом и детьми в оздоровительных лагерях позволит обеспечить безопасность и комфортный отдых.

Далее общественники проверили стационарный пост ДПС «Рубеж». В рамках акции «Гражданский мониторинг», с целью осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, председатель Общественно совета при областном главке полиции Александр Шахов вместе с представителем территориального органа обратили внимание на наличие информационных стендов, содержащих сведения о порядке предоставления госуслуг и полезную информацию для граждан.

Представители общественности отметили хорошее благоустройство прилегающей территории, бытовые условия и чистоту помещения.

Нарушения в обустройстве и работе стационарного поста не обнаружены.

По итогам проверки представители Общественных советов дали положительную оценку организации работы подразделений.

Фото: пресс-служба ГАИ СО