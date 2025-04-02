Полицейские и общественники региона провели Дни открытых дверей 

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На территории Самарской области в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением сотрудники полиции и общественники провели Дни открытых дверей. В ходе которых рассказали школьникам о службе в полиции и преимуществах обучения в вузах системы МВД России.

Сотрудники полиции подчеркнули важность осознанного выбора будущей профессии и подробно рассказали ребятам о целях и задачах, стоящих перед полицейскими. Юноши и девушки узнали о требованиях, которые предъявляются к сотрудникам внутренних дел, в том числе, об уровне правовых знаний и физической подготовки.

В ходе мероприятий школьникам рассказали об особенностях работы экспертов-криминалистов, познакомив их с содержанием криминалистического чемодана и показав, как изымаются следы отпечатков пальцев рук с поверхностей.

Госавтоинспекторы объяснили юношам и девушкам, какой вклад вносят сотрудники Госавтоинспекции в обеспечение безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка, а также дали ребятам возможность посидеть в патрульном автомобиле и показали, как работают громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

Подростки познакомились с рабочими буднями кинологов и посмотрели, как проходит тренировка собак.

Полицейские, в свою очередь объяснили ребятам, чем занимаются следовые, конвойные и розыскные собаки и рассказали о том, как животные сигнализируют о выполнении задания.

Сотрудники уголовного розыска рассказали школьникам о специфике службы оперативного состава, уделив особое внимание необходимости соблюдать закон.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних рассказали о том, что в этом году их службе исполняется 90 лет со дня образования в системе МВД России и объяснили ребятам алгоритм действий, которому нужно следовать, в случае столкновения с преступными действиями.

С теми, кто заинтересовался поступлением в ведомственные вузы, полицейские провели дополнительные консультативные беседы, более подробно ознакомив будущих выпускников с направлениями деятельности тех или иных подразделений, льготами и гарантиями, предоставляемыми курсантам учебных заведений системы МВД России.

Фото: ГУ МВД СО