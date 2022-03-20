Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области в 2021 году принимала участие во II Всероссийском фестивале чемпионов "Игры ГТО" и заняла 3-е место в командной гонке "Эстафета ГТО".
"Игры ГТО": Самарская область получила сертификаты на комплекты спортивного оборудования
Самара против Ревды - одно из самых захватывающих противостояний среди клубов Суперлиги-1.
20 марта БК "Самара" в решающей серии мужского Кубка России встретится с "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды
Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности населения и профилактику дистанционного мошенничества.
Полицейские и общественники региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»
В Самаре за сутки заболели 466 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи  COVID-19
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.
ГИБДД СО: Осторожно! Метель!
в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
В Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Тольяттинский пловец стал бронзовым призером чемпионата России
Тольяттинский пловец стал бронзовым призером чемпионата России
В Самарской области возобновляется действие социальных транспортных карт жителей старше 65 лет
В Самарской области возобновляется действие социальных транспортных карт жителей старше 65 лет
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
-0.85
EUR 114.4
-1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские и общественники региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»
«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»

20 марта 2022 15:00
114
Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности населения и профилактику дистанционного мошенничества.

Сотрудники органов внутренних дел и представители Общественных советов при территориальных ОВД Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику дистанционного мошенничества.

В Похвистневском районе провели профилактическую беседу среди преподавателей в Губернском колледже города Похвистнево. Полицейские рассказали о том, как избежать обмана в сети Интернет. Сотрудники полиции отметили, что в настоящее время самыми распространенными способами хищения денежных средств являются рекламные объявления на Интернет-сайтах и сайтах-«двойниках». Мошенники продолжают рассылать на телефоны граждан ссылки, содержащие в себе «вирусы», поражающие операционную систему смартфонов и предоставляющие злоумышленникам доступ к персональным данным. Участники встречи обсудили необходимость использования сложных паролей для безопасности личных аккаунтов, установку специальных программ и фильтров для защиты гаджетов.

В Клявлинском районе полицейские и общественники провели профилактическую встречу с местными жителями. Особое внимание полицейские уделили мошенничествам по телефону. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что не нужно передавать неизвестным людям свои персональные данные, данные банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Также при утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обслуживаемого банка и заблокировать карту, чтобы не потерять деньги. А участковые уполномоченные Клявлинского района провели профилактическую беседу с пожилыми людьми. 

В завершение профилактических бесед полицейские и общественники раздали всем участникам мероприятий памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. 
19 марта 2022, 15:35
«Друг человека»: в Самаре проходит бесплатная выставка животных
Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки.  Общество
640
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2022, 21:12
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Политика
891
В честь воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2022, 17:12
Началась трансляция самарского митинг-концерта "Русская весна"
В честь воссоединения Крыма с Россией.
Общество
907
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником
20 марта 2022  10:23
Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником
239
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2022  21:12
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
894
Дмитрий Азаров:
18 марта 2022  13:28
Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"
795
В Самарской области будут развивать молочные кухни
18 марта 2022  12:56
В Самарской области будут развивать молочные кухни
1005
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
18 марта 2022  10:14
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
544
Весь список