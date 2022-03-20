Полицейские и общественники региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»

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Сотрудники органов внутренних дел и представители Общественных советов при территориальных ОВД Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику дистанционного мошенничества.



В Похвистневском районе провели профилактическую беседу среди преподавателей в Губернском колледже города Похвистнево. Полицейские рассказали о том, как избежать обмана в сети Интернет. Сотрудники полиции отметили, что в настоящее время самыми распространенными способами хищения денежных средств являются рекламные объявления на Интернет-сайтах и сайтах-«двойниках». Мошенники продолжают рассылать на телефоны граждан ссылки, содержащие в себе «вирусы», поражающие операционную систему смартфонов и предоставляющие злоумышленникам доступ к персональным данным. Участники встречи обсудили необходимость использования сложных паролей для безопасности личных аккаунтов, установку специальных программ и фильтров для защиты гаджетов.



В Клявлинском районе полицейские и общественники провели профилактическую встречу с местными жителями. Особое внимание полицейские уделили мошенничествам по телефону. Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что не нужно передавать неизвестным людям свои персональные данные, данные банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Также при утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обслуживаемого банка и заблокировать карту, чтобы не потерять деньги. А участковые уполномоченные Клявлинского района провели профилактическую беседу с пожилыми людьми.



В завершение профилактических бесед полицейские и общественники раздали всем участникам мероприятий памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.



Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

Фото: ГУ МВД СО