Полицейские и общественники региона призывают детей к осторожности на дорогах

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Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Одно из таких мероприятий прошло в Красноярском районе. Инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Динара Шуриева вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Юдиной напомнили юным участникам дорожного движения жителям о мерах дорожной безопасности, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД России по г. Жигулевску Ольга Щукина совместно с руководителем окружного Центра по профилактике дорожно-транспортных происшествий Ириной Белобородовой провели профилактическое мероприятие «Мы гуляем во дворе- вспоминаем ПДД!».

С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы о правилах поведения на дворовых территориях. Особое внимание уделили обязательному использованию световозвращающих элементов, которые помогут в темное время суток или в условиях недостаточной видимости стать заметными для водителей автомобилей. Полицейские акцентировали внимание на том, что в жилой зоне при переходе проезжей части юным пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода и не выбегать на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

По завершении встречи участники акции призвали ребят всегда быть осторожными и внимательными и подарили световозвращающие брелки.