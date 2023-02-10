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Полицейские и общественники региона приняли участие в работе круглого стола по профилактике мошенничества в сети Интернет

10 февраля 2023 16:08
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Мероприятие прошло на базе Самарского государственного экономического университета.

Общественный совет при ГУ МВД Самарской области совместно с Самарским государственным экономическим университетом организовал работу круглого стола на тему «Правовые и организационные аспекты взаимодействия институтов гражданского общества и государства в сфере профилактики мошенничества в цифровой среде». В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, общественные деятели, Прокуратуры Самарской области, Центробанка Российской Федерации, представители Молодежного правительства Самарской области, лидеры студенческих движений СГЭУ.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились представитель Общественного совета при областном главке, доцент кафедры международного права и политологии СГЭУ Елена Ефремова и заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Александр Русских. Они отметили важность совместной работы правоохранительных органов, общественных организаций и всех, кому небезразлично распространение мошенничества в сети Интернет.

Заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию общеуголовных мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска областного главка подполковник полиции Алексей Елизаров ознакомил аудиторию со статистикой киберпреступлений в регионе и подчеркнул, что от мошенников не застрахован никто – ни доверчивые в силу возраста пенсионеры, ни более молодое, социально активное поколение.

Командир Добровольной народной дружины Самары, представитель Общественного совета при областном главке Иван Андрианов предложил привлекать представителей студенчества к проведению профилактических мероприятий и распространению тематических материалов.

О необходимости консолидации общества, СМИ, образовательных учреждений и волонтерских организаций в оказании содействия правоохранительным органам с целью профилактики мошенничества рассказали заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев, член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты по Самарской области, председатель общественной палаты ФСИН Павел Покровский. Общественница Елена Ефремова предложила разработать методические материалы по противодействию кибермошенничеству для последующего применения в ПФО.

Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин, подводя итоги мероприятия, предложил министру общественной безопасности Молодежного правительства Самарской области Курбану Шихиеву, руководителю волонтерского движения СГЭУ Андрею Шарафутдинову, руководителю СНО ИП СГЭУ Светлане Демидовой продолжить совместное участие в профилактической работе.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

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