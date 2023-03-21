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Полицейские и общественники региона поздравляют коллектив Тольяттинского театра кукол с праздником

21 марта 2023 16:53
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Семьи сотрудников полиции и ветеранов, ребята из подшефных социальных учреждений – частые гости кукольных спектаклей, творческих встреч, экскурсий, выставок, проводимых в Тольяттинском театре кукол.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов вручил благодарственное письмо директору Тольяттинского театра кукол.

Александр Николаевич поздравил коллектив театра с Международным днем кукольника.

Давние партнерские отношения связывают сотрудников областного главка полиции с творческим коллективом Тольяттинского театра кукол. Семьи сотрудников полиции и ветеранов, ребята из подшефных социальных учреждений – частые гости кукольных спектаклей, творческих встреч, экскурсий, выставок, проводимых в Тольяттинском театре кукол.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов посетил Тольяттинский театр кукол и, поздравив творческий коллектив с профессиональным праздником, вручил директору театра Надежде Валентиновне Булюкиной благодарственное письмо за оказание содействия в проведении проектов Общественного совета при региональном главке МВД, помощь в организации познавательного досуга для детей из подшефных социальных учреждений и приобщение подрастающего поколения к искусству.

«Сегодня, в Международный день кукольника, хочется пожелать вашему коллективу еще долго радовать зрителей новыми интересными творческими работами! Процветания, развития, уверенного движения вперед, значимых профессиональных достижений и слаженной работы! Благодарю за сотрудничество и надеюсь на продолжение совместной работы», - отметил Александр Николаевич.

В свою очередь, Надежда Валентиновна поблагодарила Александра Шахова за поздравления и отметила, что Тольяттинский театр кукол всегда рад принимать участие в мероприятиях, проводимых полицией и общественниками.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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