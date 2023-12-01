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Полицейские и общественники региона повышают правовую грамотность молодёжи

1 декабря 2023 14:36
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В Безенчуке прошла встреча со студентами аграрного техникума.

В Безенчуке прошла встреча сотрудников ОВД, совместно с представителем Общественного совета Ниной Корнелюк и студентов аграрного техникума. Мероприятие проходило в актовом зале, который был полон слушателями. Гости техникума рассказали ребятам, о принятии первой Декларации прав ребенка в 1959 году, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, социального обеспечения, духовного и физического развития. Рассказали о возможностях системы бесплатной юридической помощи и сделали акцент на правах детей и обязанностях родителей и опекунов. После напомнили, что помимо прав граждане имеют обязанности, одна из которых – неукоснительное соблюдение законов Российской Федерации.

Также встреча прошла в одной из школ Безенчукского района, во время которой ветеран службы рассказал ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, а также призвал ребят быть дружелюбными и отзывчивыми.

В Приволжском районе прошли встречи со старшеклассниками районных школ. Сотрудник полиции рассказал учащимся о «Конвенции о правах ребенка», которая провозглашает их права и обязанности, помог ребятам разобраться, где в повседневной жизни они могут их реализовать и за что могут понести ответственность. Также полицейский напомнил о видах ответственности за различные противоправные действия, которые нередко совершаются подростками, разъяснил основные аспекты безопасной жизнедеятельности и дал советы, как не стать жертвой преступления.

В Кинель-Черкассах полицейские провели профилактические мероприятия с учениками 2-х и 9-х классов районных школ. Сотрудники полиции рассказали ребятам основные аспекты правовой грамотности и призвали их быть законопослушными. По окончании мероприятия сотрудники полиции провели правовую викторину с учениками 2-х классов.

Аналогичные мероприятия проходят на территории всей области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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