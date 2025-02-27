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Полицейские и общественники приняли участие в общегородском родительском собрании в Самаре

27 февраля 2025 09:58
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Полицейские и общественники приняли участие в общегородском родительском собрании в Самаре

Мероприятие, проходившее в режиме видеоконференцсвязи, касалось вопросов детской кибербезопасности.

В Самаре на базе областной детской библиотеки в режиме видеоконференцсвязи прошло общегородское родительское собрание, в котором приняли участие сотрудники самарской полиции, представитель Общественного совета при областном главке МВД Иван Андрианов, а также более 680 работников образовательных учреждений, библиотек, центров развития, а также родителей юных жителей региона.

В ходе мероприятия полицейские затронули важную тему обеспечения безопасности подрастающего поколения, в том числе и в информационном пространстве.

Сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре Евгений Обидов отметил, что злоумышленники активно вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность посредством сети Интернет. В связи с этим, капитан полиции призвал взрослых проводить регулярные беседы с детьми и напоминать им об ответственности за преступления и правонарушения, акцентировав внимание слушателей на вопросах защиты несовершеннолетних от пропаганды экстремизма.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андрианов, в свою очередь, обратил внимание родителей на правила эффективного взаимодействия с детьми, посоветовав интересоваться увлечениями и социальными контактами ребенка, и предложил устанавливать программы родительского контроля на компьютер и антиспама на телефон.

В завершение беседы участники мероприятия поделились своими впечатлениями от онлайн-собрания и задали вопросы, касающиеся защиты персональных данных и правилам безопасного поведения в сети Интернет.

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