Полицейские и общественники приняли участие в благотворительной акции «Пожертвуй книгу в библиотеку»

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Ежегодно сотрудники полиции принимают участие в межрегиональной выставке «Свет веры православной». Цель выставки – помочь найти ответы на вопросы, волнующие и молодежь, и людей старшего возраста. Выставка служит центром духовного общения, творческих встреч, круглых столов, видеолекториев. Давние партнерские отношения связывают организаторов мероприятия с сотрудниками полиции и общественниками.



Также в рамках выставки прошла благотворительная акция «Пожертвуй книгу в библиотеку». Сотрудники полиции передали в фонд библиотеки духовные книги из личных архивов.



Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор отметил: «Выставка – масштабный культурно-просветительский проект. Он объединяет всех, кто интересуется историей христианства, православной культурой и традициями, современной деятельностью Русской православной церкви. В период работы выставки будут работать круглые столы, где на обсуждение будут вынесены такие темы, как взаимоотношения в семье, вопросы воспитания детей, выбора и получения образования».



Тольяттинские полицейские, делясь впечатлениями о мероприятии, отметили: «Находясь на этой выставке, понимаешь, что она станет ярким праздником для горожан и гостей нашего города, для всех, кто интересуется православной культурой», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО