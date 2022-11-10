Полицейские и общественники посетили три самарских колледжа

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Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму областного главка старший лейтенант полиции Александр Курбатов и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ольга Доронина в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», посетили колледжи, расположенные в городе Самаре.



Учащимся колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР», многопрофильного колледжа им. Бартенева В.В., колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова, полицейские и общественники разъяснили понятия «ксенофобия», «терроризм», «экстремизм», а также рассказали об их проявлениях в обществе.



Особое внимание сотрудник полиции и общественница уделили методам агитации, которые используются злоумышленниками в молодежной среде. Организаторы мероприятия проинформировали ребят о правилах поведения при террористической угрозе, а также напомнили об осторожности при размещении в социальных сетях персональной и иной информации.



Александр Курбатов процитировал ребятам выдержки из информационных и методических материалов, утвержденных федеральным агентством по делам молодежи, направленных на развитие неприятия идеологии терроризма и на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



«Мы продолжим проведение профилактических мероприятий. В подростковой среде очень важно формировать нетерпимость к проявлениям ксенофобии и воспитывать у детей уважение к жизненным ценностям», - отметила представитель Общественного совета при областном главке Ольга Доронина.