Покровский Александро-Чагринский женский монастырь приглашает на празднование годовщины открытия

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24 августа 2024 года состоится празднование первой годовщины открытия Покровского Александро-Чагринского женского монастыря. В прошлом году - спустя 95 лет после закрытия – решением Синода РПЦ монастырь был открыт вновь. Монастырь расположен в пос. Кировский, Красноармейского района.

На празднике будут присутствовать Владыка Кинельский и Безенчукский Софроний, глава Красноармейского района, руководители общественных организаций с кем сотрудничает монастырь в рамках социально-значимых проектов для молодёжи «СтартапДуха», Фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском» и др..

Участников праздника ждет концерт, мастер-класс по колокольному звону, пройдет освящение Владыкой Софронием главного образа обители – большой Храмовой Иконы «Святой праведный Александр Чагринский – строитель обители».

Сейчас на базе монастыря ведется работа с молодёжью региона, планируется в 2025г. провести духовно-просветительские и паломнические поездки для ребят из семей, где родители участники СВО или погибли при исполнении воинского долга.

До революции монастырь был известен на всю страну после того, как туда был направлен в 1881 году на служение о. Александр (Юнгеров), который занимался делом просвещения, в том числе детей, и который, впоследствии был причислен к лику святых. В 30-х годах мона