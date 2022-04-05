Показательное пожарно-тактическое учение прошло в здании спорткомплекса «Труд» в Тольятти

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В Тольятти сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое учение в здании спортивного комплекса «Труд».

По тактическому замыслу учений, произошел пожар на складе товарно-материальных ценностей на 1 этаже спортивного комплекса. Его причиной стало загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению. Сработала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Одновременно с этим началась эвакуация людей из здания администрацией комплекса. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений были проведены спасательные работы с помощью звеньев газодымозащитной службы. В сопровождении пожарных люди, находящиеся в здании, вышли на лестничные клетки и далее наружу. Условных пострадавших вынесли на руках и носилках.

Была обеспечена защита объекта с последующей ликвидацией очага пожара.

Руководил учением начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, подполковник внутренней службы Иван Савенков:

«В ходе проводимого пожарно-тактического учения, отрабатывались действия персонала спорткомплекса по организованной эвакуации людей из здания, и действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, оценивалась работа звеньев газодымозащитной службы. Все задачи учения были выполнены и цели достигнуты».

Всего в пожарно-тактическом учении принимало участие 15 единиц техники и 70 человек личного состава. В ходе учения персоналом было эвакуировано из здания более 30 человек, а также спасены трое условно пострадавших, рассказали в пресс-службе облМЧС.

Фото: облМЧС