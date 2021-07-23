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Поисково-спасательной службе Самарской области исполнилось 25 лет

23 июля 2021 22:10
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Спасатели оказывают в круглосуточном режиме помощь людям, попавшим в беду.

Поисково-спасательной службе Самарской области 23 июля исполнилось 25 лет.

Спасатели оказывают в круглосуточном режиме помощь людям, попавшим в беду.

Начальник службы Олег Петрович Моцарь, в честь юбилея, провёл экскурсию для гостей на территории административного здания Поисково-спасательной службы: показал технический парк, рассказал об особенностях техники и её применения, а также показал место тренировок на тренажерной площадке с полосой препятствий.

Спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области продемонстрировали навыки владения спасательным оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ.

На официальной части торжественного мероприятия состоялось награждение сотрудников службы, проявивших мужество, отвагу и самоотверженность при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В торжественной атмосфере медали, почетные грамоты и ценные подарки вручались руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Иванова Юрия Евгеньевича, от представителей Общероссийской общественной организации Российского союза спасателей и от Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Поздравляем сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области с Юбилеем службы!

 

Фото:   ПСС  СО

Теги: 25 лет Акценты ПСС СО

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