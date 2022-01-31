Похороны Леонида Куравлёва пройдут во вторник, 1 февраля

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Похороны актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва пройдут во вторник, 1 февраля, сообщили Интерфаксу в Союзе кинематографистов России. Похоронят актёра на Троекуровском кладбище Москвы, заявили агентству.

Леонид Куравлёв скончался вчера на 86 году жизни. С начала января актёр лечился от пневмонии в больнице в Коммунарке. Позже артиста перевезли в другое медучреждение для дальнейшей реабилитации. Народную любовь Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Афоня", "Место встречи изменить нельзя". Всего Куравлёв сыграл более двухсот ролей в кино.