Похищенный с судна в Гвинейском заливе россиянин освобожден

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Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс.

"Все пятнадцать моряков, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, были освобождены и находятся в безопасности", - сообщил Радингс.

Отмечается, что все члены экипажа находятся в относительно хорошем состоянии.

"Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны", - добавил собеседник агентства.

Судно Davide B подверглось нападению 11 марта примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. Посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.

Фото: AP Photo / Farah Abdi Warsameh/РИА Новости