Похищенные во время Второй мировой войны иконы вернули Русской православной церкви

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) в пятницу, 22 января. Также состоялась передача Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю икон, которые были похищены нацистами в годы Великой Отечественной войны, передают "Известия".

«Состоялась передача Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю 12 икон, похищенных и вывезенных фашистами из СССР в Германию в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в Совбезе РФ телеканалу РЕН ТВ.

Иконы были обнаружены за рубежом у частного коллекционера. Где именно были найдены иконы, не уточняется. Также неизвестно, какие именно иконы переданы монастырю.

«Проведенная экспертиза показала, что они написаны в мастерской Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами в первой трети XVIII века. Это серия из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в русском православии в определенный месяц. Каждая из представленных икон находится в хорошем состоянии», — добавили в Совбезе.

В церемонии передачи церковных ценностей приняли участие Патрушев, митрополит Псковский и Порховский Тихон и замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин