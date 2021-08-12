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Погода продолжает испытывать самарцев жарой

12 августа 2021 13:28
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Погода продолжает испытывать самарцев жарой

Жара продолжает испытывать жителей Самарского региона на прочность. Отметки на термометре бьют все рекорды. По прогнозам синоптиков «Приволжское УГМС», пекло ожидается в ближайшие три дня. Максимальная отметка +37 градусов —  уже в эту пятницу, 13 августа. В средней тропосфере в наш регион продолжит поступать горячий воздух из Турции.

Сухая погода будет господствовать в Самарской губернии и в четверг, 12 августа. Днем до +35, а ночью 14…19 градусов тепла. Направление ветра – юго-восток, скорость 7-12 м/с.

В пятницу, 13 августа, осадков также не будет, на небе – ясно. Температура воздуха местами по региону достигнет отметки +37! Ночью ожидается 16...21 градусов. Направление ветра – юго-восток, скорость 7-12 м/с.

В субботу, 14 августа, небо закроют тучи. Вероятна гроза и кратковременный дождь. Местами ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с, он будет дуть с северо-запада. Температура прогреется до +35 градусов, но в некоторых районах губернии до +25 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 17 до 22 градусов, пишет ГТРК Самара.

Теги: аномально жаркая погода В центре внимания жара погодные аномалии

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