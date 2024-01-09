Поэта Льва Рубинштейна госпитализировали после ДТП

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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, в результате ДТП его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

«Его сбила днем машина, сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», – написал Иртеньев.

Александр Черкасов уточнил, что Рубинштейн поступил в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. По данным правозащитника, поэта прооперировали.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он родился в Москве в 1947 г., окончил филологический факультет МГГУ им. М. А. Шолохова (ранее Московский государственный заочный педагогический институт). Поэт известен созданием собственного жанра – стихи на карточках. Также Рубинштейн является одним из основоположников и лидеров московского концептуализма, пишут Ведомости.