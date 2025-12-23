Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Подведены итоги регионального конкурса «Детский сад года – 2025» 

169
В этом году конкурс прошел в 17-ый раз. Участие в нем приняли более 40 дошкольных образовательных организаций.

В Самаре подвели итоги областного конкурса «Детский сад года – 2025». В этом году конкурс прошел в 17-ый раз. Участие в нем приняли более 40 дошкольных образовательных организаций.

Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования, развитие инновационных подходов в работе детских садов и формирование позитивного социального имиджа работников дошкольного образования. 

 «Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. Образовательные учреждения со всего региона, заявки которых прошли отбор на первом этапе, представили свой инновационный опыт работы с детьми и родителями на состязаниях в Самаре», – рассказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам победителями и лауреатами стали: 

В номинации «Формирование элементарных представлений из области естествознания и инженерии у дошкольников»:

Победитель – Детский сад №80 «Песенка» г.о. Тольятти; 
Лауреат – Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ №7 г.о. Похвистнево; 
Лауреат – Детский сад №153 г.о. Самара. 

В номинации «Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям»:  

Победитель – Детский сад №188 г.о. Самара; 
Лауреат – Детский сад №354 г.о. Самара; 
Лауреат – Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области. 

В номинации «Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников»:

Победитель – Детский сад №173 «Василек» г.о. Тольятти;
Лауреат – Детский сад №186 г.о. Самара;
Лауреат – Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина».

 

Фото: министерство образования Самарской области

