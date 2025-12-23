Подведены итоги регионального конкурса «Детский сад года – 2025» 

В Самаре подвели итоги областного конкурса «Детский сад года – 2025». В этом году конкурс прошел в 17-ый раз. Участие в нем приняли более 40 дошкольных образовательных организаций.

Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования, развитие инновационных подходов в работе детских садов и формирование позитивного социального имиджа работников дошкольного образования.

«Конкурс состоит из двух туров: заочного и очного. Образовательные учреждения со всего региона, заявки которых прошли отбор на первом этапе, представили свой инновационный опыт работы с детьми и родителями на состязаниях в Самаре», – рассказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам победителями и лауреатами стали:

В номинации «Формирование элементарных представлений из области естествознания и инженерии у дошкольников»:

Победитель – Детский сад №80 «Песенка» г.о. Тольятти;

Лауреат – Детский сад «Планета детства» ГБОУ СОШ №7 г.о. Похвистнево;

Лауреат – Детский сад №153 г.о. Самара.

В номинации «Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям»:

Победитель – Детский сад №188 г.о. Самара;

Лауреат – Детский сад №354 г.о. Самара;

Лауреат – Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области.

В номинации «Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников»:

Победитель – Детский сад №173 «Василек» г.о. Тольятти;

Лауреат – Детский сад №186 г.о. Самара;

Лауреат – Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина».

Фото: министерство образования Самарской области