Подведены итоги журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»

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В субботу, 7 июня, в Струковском саду прошел 30 юбилейный фестиваль «Пресса-2025», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

Праздник объединил ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона. В парке работали более 20 площадок, где читатели, телезрители и радиослушатели смогли лично познакомиться с журналистами, которые ежедневно сообщают о происходящих в губернии событиях.

Лучшим журналистам по поручению губернатора Вячеслава Федорищева региональные награды вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. По его словам, день прессы за 30 лет проведения, стал народным праздником. «Я поймал себя на мысли, что каждый период года с чем-то ассоциируется. И начало лета – это неизменно фестиваль прессы. Такой праздник был бы немыслим, если бы каждый день наши талантливые, замечательные журналисты, операторы не трудились, не радовали нас своими интересными, актуальными, часто острыми материалами. И это очень важно», – считает он.

Почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» награждена заместитель главного редактора АНО «Редакция Большеглушицкой телекомпании «Пульс» Любовь Мельникова. Главный режиссер телевидения ГАУ СО «Самарское вещательное агентство» Татьяна Лагойко отмечена Почетной грамотой главы региона. Целый ряд сотрудников СМИ Самарской области были поощрены Благодарностями губернатора. В их числе: продюсер телевизионных и радиопрограмм ГТРК «Самара» Ольга Гунько, монтажер группы оформления и монтажа ГТРК «Самара» Анна Поляева, главный редактор Социальной газеты Елена Дмитричкова и ее заместитель Юлия Кочетова, режиссеры монтажа ГАУ СО «Самарское вещательное агентство» Дмитрий Король и Павел Мащенко, а также директор ООО «Самарский Регион Ньюс» Алевтина Лукъянова.

Впервые в рамках фестиваля состоялась церемония награждения победителей 13-го журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также конкурса «Золотое перо губернии». «Я хочу сказать отдельное спасибо губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву за то, что нами сегодня заложена новая традиция: мы в день фестиваля награждаем победителей журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также «Золотое перо губернии». Очень рада, что вы получаете награды на фестивале, где присутствуют не только коллеги, но и семьи, родные, друзья и знакомые, которые тоже радуются победам», – отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. Она выступила с инициативой о том, чтобы в календаре праздничных дат региона появился День самарской области. Соответствующее обращение направлено депутатам Самарской губернской думы.

На протяжении всего прошлого года журналисты губернии создавали яркие, неординарные творческие проекты, которые нашли отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей. На конкурс поступило 116 заявок от творческих коллективов СМИ – это более 300 газетных статей и очерков, телесюжетов и фильмов, радиопрограмм и медиа-проектов.

По традиции, номинации конкурса на призы губернатора по итогам прошлого года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Работы принимались по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Наука и технологии»; в двух категориях: «Региональные СМИ» и «Муниципальные СМИ», в трех номинациях: «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»; «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»; «Лучшая диджитал-работа/проект».

Представленные материалы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Союза журналистов России, руководители федеральных информационных агентств, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также ректоры вузов и председатели общественных объединений Самарской области.

За последние годы множество самарских корреспондентов, операторов, фотографов побывали в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных территориях. С собой они брали частичку родной земли или весточку из дома для наших бойцов, а привозили искренние эмоции и неподдельные истории о подвигах наших героев. Еще больше материалов журналисты посвятили жителям Самарской области, которые делают все возможное для поддержки российской армии.

Награды в номинации «Единство и верность» вручал ветеран СВО, выпускник первого потока регионального проекта «Школа Героев» Максим Меделяев. Напомним, осенью 2022 года он ушел на спецоперацию добровольцем. Посчитал своим долгом встать на защиту Родины и помочь своим товарищам. Храбро служил в штурмовом отряде, за что был награжден медалью «За отвагу». В бою между Соледаром и Артемовском получил контузию, травму руки. Вернувшись домой, стал социальным координатором самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Сегодня Максим Юрьевич помогает бойцам по самым разным вопросам, активно занимается спортом, побеждая в соревнованиях по спортивному метанию ножа, участвует в программах по патриотическому воспитанию молодежи.

«Мы живем в эпоху, когда правдивая и ложная информация переплетается в один узел. А журналисты, которые освещают тему специальной военной операции, находясь на передовой вместе с бойцами, доносят ту самую истину. Хочу сказать большое спасибо за эту работу, благодаря которой пишется история», – обратился к медиа-сообществу Максим Меделяев.

Награда в номинации «Лучшая работа/проект на телевидении или радио» в категории «Региональные СМИ» по направлению «Единство и верность» присуждена творческой группе телеканала «Губерния» Самарского областного вещательного агентства за цикл фильмов «СВОими глазами». «Мы получили награду за наших коллег, которые и сегодня находятся на задании, пусть и редакционном, они вновь выполняют свой долг. Уверена, что они порадуют новыми сюжетами, новыми историями о героях, которые сейчас приближают нашу Победу», – отметила директор агентства Наталья Родимова.

В номинации «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации» победа присуждена творческой группе «Социальной газеты» за цикл публикаций о боевом пути ветеранов и участников СВО, а в номинации «Лучшая диджитал-работа/проект» лучшей стала творческая группа сетевого издания «Комсомольская правда в Самаре».

Среди муниципальных СМИ в тематическом направлении «Единство и верность» дипломами победителя награждены творческие группы телеканала «Самара-ГИС», газеты «Степной маяк» Большечерниговского района и редакции газеты «Время» Шигонского района.

Главная опора, главное достояние нашего региона и всей страны – это люди. Неравнодушные, ответственные, талантливые, преданные своему Отечеству. А ведь все эти основы закладываются в детстве родителями. Напомним, что решением губернатора наступивший 2025 год в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи.

Награды творческим группам, чьи работы оказались лучшими в направлении «Семья и традиции», вручила исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области Инна Жичкина.

«Героев Отечества воспитывают крепкие семьи, которые являются основой нашей великой страны. И благодаря журналистам, средствам массовой информации мы рассказываем о семейных традициях, обычаях, о тех – на кого можно равняться, – отметила она, обращаясь к журналистам. – Спасибо, что вы рассказываете о наших героях».

В этом тематическом направлении среди региональных СМИ лучшими стали: творческая группа телеканала «Тольятти 24», газеты «Волжская коммуна» Самарского областного вещательного агентства, сетевого издания «Государственный Интернет-Канал «Россия».

«Мы работаем на нашего, его величество, зрителя, читателя, радиослушателя – и это наш совместный труд, это наши совместные проекты: мультимедийные, интерактивные. Это энергия наших новых побед», – отметила директор ГТРК «Самара» Елена Крылова во время церемонии награждения.

Среди муниципальных СМИ победили творческие группы радио «Голос Глушицы», газеты «Волжская новь» и сетевого издания «Пятьдесят первый канал» телевизионной радиокомпании «ТВ-10».

Благодаря нашим ученым, конструкторам, испытателям, производителям высокотехнологичной продукции мир вокруг нас стремительно меняется. Наука и технологии – это две взаимосвязанные отрасли, без которых невозможно добиваться выдающихся результатов во всех сферах экономики и поддерживать технологическое лидерство страны на мировом уровне. Поэтому в конкурсе отдельно было выделено направление «Наука и технологии». Награды победителям вручила заведующая кафедрой теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева Наталья Захарченко.

Лучшими среди региональных СМИ стали творческие группы радиоканала «Маяк», журнала «Технополис Поволжья» Самарского государственного технического университета, сетевого издания «АиФ.ру», а среди муниципальных – журналисты телерадиокомпании «Отрадный», газеты «Приволжский вестник», сетевого издания «Самарская газета».

Специальными призами губернатора Самарской области отмечены творческие группы изданий и телекомпаний, которым до победы не хватило лишь несколько баллов. Среди них: информационный портал «Волга Ньюс», телеканал «Тольятти 24», «Радио России», газета «Волжская коммуна», телеканал «День 24 Новокуйбышевск», газета «Ставрополь-на-Волге», газета «Сельский труженик».

Также, в рамках церемонии состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотое перо губернии» и вручение именных премий Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Решением конкурсной комиссии премия «Золотое перо губернии» в номинации «Печатные СМИ» присуждена обозревателю Самарской газеты Маргарите Петровой и творческому коллективу газеты «Междуречье» Кинельского района, а в номинации «Электронные СМИ» пером награждена Марина Баркова, собственный корреспондент телеканала «Губерния» Самарского областного вещательного агентства.

Обладательницей премии «Дебют» стала обозреватель отдела «Общество» газеты «Волжская коммуна» Самарского областного вещательного агентства Виктория Серпова. За яркость слова, профессионализм, глубину и компетентность премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова награжден корреспондент издания «Свежая газета. Культура» Андрей Большаков.

Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой за высокий профессионализм получил Василий Логинов, старший редактор телеканала «Тольятти 24», автор программы «Поворот не туда». За принципиальность в раскрытии проблемных тем премией «С открытым забралом» имени Валерия Иванова» награжден коллектив радиостанции «Комсомольская правда в Самаре» и редактор радио Александр Семочкин. Премии «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой удостоен Алексей Крылов, исполнительный продюсер ГТРК «Самара».

Фото: freepik.com