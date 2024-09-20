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Подведены итоги XXI Всероссийского конкурса «Калина красная»

20 сентября 2024 11:18
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Подведены итоги XXI Всероссийского конкурса «Калина красная»

В этом году на суд жюри было представлено более 170 творческих работ из 78 территориальных органов ФСИН России. Из них почётное звание лауреатов конкурса получили только 22 участника.

В мероприятии приняли участие начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко, начальник отдела воспитательной работы с осужденными УВСПР ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Гудин, а также представители продюсерской компании «Союз Продакшн» Елена Подколзина, Вячеслав Клименков и Наталья Абашкина.

Организаторы конкурса, отмечают важность и значимость подобных творческих состязаний для осуждённых. Благодаря «Калине Красной» осуждённые получают возможность открыть свой талант, развить потенциал и добиться творческих успехов. Помимо этого, погружение в искусство и создание собственных музыкальных произведений способствует развитию общечеловеческих ценностей, духовному и нравственному воспитанию.

Осуждённые, отбывающие наказания в учреждениях Самарской области, приняли участие во Всероссийском конкурсе «Калина красная». Члены жури оценивали видеоролики, на которых осуждëнные демонстрировали свои таланты.

Исправительная колония №26 УФСИН России по Самарской области представила работу ВИА «Небо», которые исполнили композицию «Люблю».

По итогам конкурса участники ВИА «Небо» стали лауреатами Всероссийского конкурса и победителями в номинации «Лучший видеоролик».

Осуждённые, принявшие участие в конкурсе, поощрены правами администрации учреждения, также им вручена грамота и сладкий подарок.

Кроме того, за особые успехи в творчестве, саморазвитии и формировании нравственных ценностей солисту группы, а также автору текста была заменена неотбытая часть наказания принудительными работами.

— Проведение данных мероприятий способствует раскрытию творческого потенциала осужденных по различным направлениям деятельности, что в свою очередь благотворно влияет на процесс исправления и ресоциализации, — поделился мнением врио начальника ИК-26 Андрей Гончаров.

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