Подведены итоги оценки качества городской среды для 1117 российских городов

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Доля городов России с благоприятной городской средой выросла в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 10% и достигла 44%, или 490 городов. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько на пресс-конференции в ТАСС.

"По результатам оценки 1 117 городов индекс качества городской среды по РФ за 2021 год составил 184 балла. По сравнению с 2020 годом количество городов с благоприятной средой увеличилось на 115, доля городов с благоприятной средой по итогам 2021 года ставила 44%", - сказал Ересько.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении к участникам пресс-конференции отметил, что по итогам расчета индекса городской среды в 2021 году 490 городов имеют благоприятную среду.

Согласно федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", доля городов с благоприятной средой к 2024 году должна вырасти до 60%, а к 2030 году до 80%.

Среди городов-миллионников в 2021 году наиболее высокий индекс качества городской среды получили Москва (293), Санкт-Петербург (256), Казань (210), Нижний Новгород (209) и Новосибирск (195). Среди городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек - Тюмень (233), Краснодар (225), Калининград (223) и Чебоксары (220).

Также среди больших городов наиболее высокий индекс получили Реутов (268), Долгопрудный (243), Люберцы (241), средних городов - Видное (243), Котельники (235), Лобня Московской области (234), малых городов (от 25-50 тыс. человек) - Кудрово (260), Тутаев в Ярославской области (239) и Истра (237), малых городов (5-25 тыс. человек) - Руза в Московской области (235), Алупка (235) и Пущино в Московской области (234) и среди малых городов (до 5 тыс. человек) - Иннополис (233), Нестеров в Калининградской области (215) и Правдинск в Калининградской области (209).

"Подсчет индекса качества городской среды в масштабах целой страны - это уникальная методика, аналогов которой сейчас нет. Фактически, это не рейтинг, а эффективный инструмент мониторинга и одновременно руководство к действию региональным и городским властям по проблемным точкам городов, которым необходимо уделить особенное внимание", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, сегодня у населения наблюдается высокий запрос на развитие больших и малых городов.

Как объяснил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, значение индекса качества городской среды складывает из достижения высоких стандартов комплексного развития территории, работы по вовлечению к городскому развитию граждан, модернизации транспортных сетей и так далее.

"В качестве главного индикатора хочется выделить создание современных общественных пространств. Новые парки, скверы, набережные нужны жителям и напрямую влияют на рост как минимум шести индикаторов индекса. Именно на создание столь важных для людей объектов нацелена работа Института развития в жилищной сфере", - добавил он.

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Индекс состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. При этом города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если город набрал более 180 баллов.