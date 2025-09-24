Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»

110

19 сентября 2025 года в Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство», а также награждение участников и гала-концерт. В команду Самарской области вошли 30 ребят. Все они – победители региональных этапов проекта и конкурсных мероприятий, организованных министерством образования Самарской области, министерством молодежной политики Самарской области и благотворительным фондом «Радость».

Участники проекта три дня соревновались в спортивных, творческих конкурсах, посещали научные и производственные площадки, университеты, колледжи, музеи и исторические места города Уфы. Во время большого концерта, который завершил фестиваль, жюри объявило победителей.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: «Все конкурсанты демонстрировали в командных и индивидуальных состязаниях свои умения, таланты, стойкость и целеустремленность. И несмотря на завоеванные места, вы приобрели бесценный опыт самооценки, взаимодействия с соперниками и общения друг с другом. Думаю, многие из вас продолжат общаться вернувшись домой, ведь цифровой мир стирает расстояния. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития», – сказал замполпреда.

Дипломами и ценными подарками были отмечены победители фестиваля. А номинанты конкурса «Звезды Детства» приглашены в программу концерта, вместе с именитыми артистами они показали свои таланты на большой сцене. Так, первое место в направлении «Вокал» заняли Илья Мушкарев и Михаил Никитин из Пензенской области с песней «Только за Россию!». Лучшими в номинации «Танец» стали участники коллектива «Дельфины» из Пермского края. Дипломом победителя в номинации «Художественная декламация» награжден Богдан Ерошкин из Республики Мордовия, в номинации «Оригинальный жанр» – театр моды «Каприз», поисковый отряд «Долг» из Кировской области.

В конкурсе «МастерОК» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» победили Милана и Зарина Кевхишвили из Удмуртской Республики. В номинации «Конструирование, дизайн» лучшей работой стала коллекция «Матушка Русь» авторов из Республики Татарстан Амира Сагдиева, Дарины Рохловой, Киры Алексеевой. Победителем в номинации «Изготовление игрушек» стала Соломатина Виолетта из Республики Татарстан с работой «Птица счастья».

В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья». Первое место в соревнованиях по мини-футболу завоевала команда Кировской области, по баскетболу 3х3 и волейболу – сборные Республики Башкортостан. Лучшим стрелком среди парней признан Евгений Андреев из Самарской области, а среди девушек победу одержала Карина Шакирова из Республики Башкортостан. В состязаниях по настольному теннису победителями стали представители Самарской области – Алина Герасимова и Оренбургской области – Илья Золотых.

В конкурсе «Ума Палата» интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины. Лидером финала игры стала команда «Атом» Республики Башкортостан.

Победителем конкурса «Кулинарное мастерство» признана Милана Пастбина из Ульяновской области. Впервые в этом году дети лепили вареники, они продемонстрировали жюри широкое разнообразие этого блюда, что понравилось не только судьям, но и самим юным поварам.

По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное – яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.