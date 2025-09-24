Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»

24 сентября 2025 12:58
110
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»

19 сентября 2025 года в Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство», а также награждение участников и гала-концерт. В команду Самарской области вошли 30 ребят. Все они – победители региональных этапов проекта и конкурсных мероприятий, организованных министерством образования Самарской области, министерством молодежной политики Самарской области и благотворительным фондом «Радость».

Участники проекта три дня соревновались в спортивных, творческих конкурсах, посещали научные и производственные площадки, университеты, колледжи, музеи и исторические места города Уфы. Во время большого концерта, который завершил фестиваль, жюри объявило победителей.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: «Все конкурсанты демонстрировали в командных и индивидуальных состязаниях свои умения, таланты, стойкость и целеустремленность. И несмотря на завоеванные места, вы приобрели бесценный опыт самооценки, взаимодействия с соперниками и общения друг с другом. Думаю, многие из вас продолжат общаться вернувшись домой, ведь цифровой мир стирает расстояния. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов Фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития», – сказал замполпреда.

Дипломами и ценными подарками были отмечены победители фестиваля. А номинанты конкурса «Звезды Детства» приглашены в программу концерта, вместе с именитыми артистами они показали свои таланты на большой сцене. Так, первое место в направлении «Вокал» заняли Илья Мушкарев и Михаил Никитин из Пензенской области с песней «Только за Россию!». Лучшими в номинации «Танец» стали участники коллектива «Дельфины» из Пермского края. Дипломом победителя в номинации «Художественная декламация» награжден Богдан Ерошкин из Республики Мордовия, в номинации «Оригинальный жанр» – театр моды «Каприз», поисковый отряд «Долг» из Кировской области.

В конкурсе «МастерОК» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» победили Милана и Зарина Кевхишвили из Удмуртской Республики. В номинации «Конструирование, дизайн» лучшей работой стала коллекция «Матушка Русь» авторов из Республики Татарстан Амира Сагдиева, Дарины Рохловой, Киры Алексеевой. Победителем в номинации «Изготовление игрушек» стала Соломатина Виолетта из Республики Татарстан с работой «Птица счастья».

В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья». Первое место в соревнованиях по мини-футболу завоевала команда Кировской области, по баскетболу 3х3 и волейболу – сборные Республики Башкортостан. Лучшим стрелком среди парней признан Евгений Андреев из Самарской области, а среди девушек победу одержала Карина Шакирова из Республики Башкортостан. В состязаниях по настольному теннису победителями стали представители Самарской области – Алина Герасимова и Оренбургской области – Илья Золотых.

В конкурсе «Ума Палата» интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины. Лидером финала игры стала команда «Атом» Республики Башкортостан.

Победителем конкурса «Кулинарное мастерство» признана Милана Пастбина из Ульяновской области. Впервые в этом году дети лепили вареники, они продемонстрировали жюри широкое разнообразие этого блюда, что понравилось не только судьям, но и самим юным поварам.

По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное – яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
82
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
187
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
186
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
384
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
380
Весь список