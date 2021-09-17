Подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов «Семейная ферма»

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В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку семейных ферм направлено 145 млн. рублей. По итогам двух отборочных конкурсов победителями признаны 5 глав фермерских хозяйств, занимающихся развитием животноводства, и один владелец семейного производства овощей.

Одним из получателей гранта в текущем году стал Евгений Кокотов, глава крестьянского хозяйства из Пестравского района: «Благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова многое делается для поддержки представителей малого бизнеса на селе. Я один из них. Вот стал получателем грантовой поддержки семейных ферм. Вместе с братом мы планируем развивать молочное животноводство, и уже есть четкое понимание, на что потратим бюджетный грант. Наша первоочередная задача – закупить племенной высокопродуктивный скот и обустроить условия для его содержания. Поэтому грант «Семейная ферма» не только дал нам новый стимул в работе, но и открыл перспективы».

Глава региона Дмитрий Азаров регулярно подчеркивает ежегодно растущий вклад фермерских хозяйств в совокупный объем производства продукции сельского хозяйства. По его поручению с «грантовиками» ведется тесное взаимодействие на уровне региональной и муниципальной власти.

«Сопровождение фермерских хозяйств на всех этапах – это путь к успеху. Помощь, поддержка и советы очень нужны. С первого дня надо помогать и подсказывать, не столько осуществляя контроль, сколько вести сопровождение стартапа», - подчеркнул губернатор.

Поддержка малого агробизнеса влечет за собой не только рост производственных показателей, насыщение рынка продукцией местного производства и выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности региона, но и социальную функцию, так как одним из обязательных условий реализации мероприятия является организация новых рабочих мест.

В третьем конкурсном отборе приняли участие 4 заявителя. Все они признаны победителями. Полученные средства государственной поддержки будут направлены на развитие молочного животноводства, выращивание овощей и зерна и козоводство.

Среди победителей третьего конкурса – Дарья Сакс из Красноярского района. Девушка уже занимается производством козьего молока и поставляет его на переработку Надежде Красненко – известному в Самарской области производителю сыров под маркой «Viva Speranza». На средства гранта молодой фермер планирует увеличить производство молока за счет приобретения коз зааненской породы. «Для этого требуется 30 дойных коз в возрасте более 18 месяцев и 40 козочек в возрасте до 7 месяцев. Планируется, что по итогам реализации моего бизнес-плана производство молока составит более 100 тонн», - сообщила Дарья конкурсной комиссии.

Конкурсный отбор проводится ежегодно в рамках государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области». Грант предполагает предоставление до 30 млн. рублей на реализацию собственного плана. Получить средства господдержки можно по широкому спектру направлений: закупку скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство и модернизацию животноводческих помещений.

Фото: пресс-служба правительства СО