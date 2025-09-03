Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подросткам хотят запретить делать татуировки

3 сентября 2025 12:40
47
Подросткам хотят запретить делать татуировки

В России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

"Краска для татуировок может содержать канцерогены: риск рака кожи у людей с нательными рисунками выше в 1,6 раза, при больших татуировках - почти в 2,5 раза. А вероятность лимфомы возрастает втрое. Опасность представляют и инфекции - при нанесении рисунка происходит прямой контакт инструмента и краски с кровью", - предупреждает Башанкаев.

Татуировки остаются модным трендом. Причем если раньше они в основном были локальными, небольшими по площади, то сейчас ими могут покрывать руки, ноги, а то и тело целиком. Исследование отдаленных последствий такой красоты решили проверить датские ученые. Они придумали остроумный ход: нашли около 2,5 тысячи близнецов, один из которых "самовыражался" с помощью тату, а другой оставил кожу чистой. Сравнив показатели здоровья близнецов, ученые увидели, что риски действительно есть: у любителей наколок рак кожи развивался в 1,62 раза чаще. А в случае с крупными тату риск возрастал до 2,37 раза. Также вырос и риск лимфомы, почти в три раза. Результаты исследования опубликованы в BMC Public Health.

Ученые также обнаружили, что частицы чернил могут накапливаться в лимфоузлах и транспортироваться к другим органам. Это может быть опасно, ведь краску производят из сажи (технический углерод), а он внесен в список потенциальных канцерогенов (хотя, оговоримся, речь идет об углеродных частицах, вдыхаемых с грязным воздухом). Но в чернилах ко всему прочему содержится бензопирен, он также входит в число канцерогенов.

"Есть и социальные последствия такого увлечения. Подростки чаще всего делают татуировки на лице или руках, но позже жалеют: работодатели и университеты относятся к этому настороженно. Сведение же рисунка - процесс болезненный и дорогой", - отмечает Бадма Башанкаев.

Сейчас официально салоны берут клиентов только с 16 лет и с согласия родителей. Но часть подростков идет к "частникам", в маленькие, часто нелегальные мастерские, где услуги дешевле, но и риски выше, пшет РГ.

С коллегой согласен и зампред комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. "Татуировки - атрибут взрослой жизни. До 18 лет их делать крайне опасно", - подчеркнул он.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
44
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
105
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
159
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре сегодня
189
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
376
Весь список