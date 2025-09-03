Подросткам хотят запретить делать татуировки

47

В России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних. Об этом сообщил первый зампред комитета по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев.

"Краска для татуировок может содержать канцерогены: риск рака кожи у людей с нательными рисунками выше в 1,6 раза, при больших татуировках - почти в 2,5 раза. А вероятность лимфомы возрастает втрое. Опасность представляют и инфекции - при нанесении рисунка происходит прямой контакт инструмента и краски с кровью", - предупреждает Башанкаев.

Татуировки остаются модным трендом. Причем если раньше они в основном были локальными, небольшими по площади, то сейчас ими могут покрывать руки, ноги, а то и тело целиком. Исследование отдаленных последствий такой красоты решили проверить датские ученые. Они придумали остроумный ход: нашли около 2,5 тысячи близнецов, один из которых "самовыражался" с помощью тату, а другой оставил кожу чистой. Сравнив показатели здоровья близнецов, ученые увидели, что риски действительно есть: у любителей наколок рак кожи развивался в 1,62 раза чаще. А в случае с крупными тату риск возрастал до 2,37 раза. Также вырос и риск лимфомы, почти в три раза. Результаты исследования опубликованы в BMC Public Health.

Ученые также обнаружили, что частицы чернил могут накапливаться в лимфоузлах и транспортироваться к другим органам. Это может быть опасно, ведь краску производят из сажи (технический углерод), а он внесен в список потенциальных канцерогенов (хотя, оговоримся, речь идет об углеродных частицах, вдыхаемых с грязным воздухом). Но в чернилах ко всему прочему содержится бензопирен, он также входит в число канцерогенов.

"Есть и социальные последствия такого увлечения. Подростки чаще всего делают татуировки на лице или руках, но позже жалеют: работодатели и университеты относятся к этому настороженно. Сведение же рисунка - процесс болезненный и дорогой", - отмечает Бадма Башанкаев.

Сейчас официально салоны берут клиентов только с 16 лет и с согласия родителей. Но часть подростков идет к "частникам", в маленькие, часто нелегальные мастерские, где услуги дешевле, но и риски выше, пшет РГ.

С коллегой согласен и зампред комитета по вопросам семьи Виталий Милонов. "Татуировки - атрибут взрослой жизни. До 18 лет их делать крайне опасно", - подчеркнул он.