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Подробности о стрельбе в школе в Казани
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Подробности о стрельбе в школе в Казани

11 мая 2021 14:19
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Он поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Молодой человек утром 11 мая устроил стрельбу в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани. Погибли восемь человек. Введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС.

Что произошло

Стрельба началась в 09:20, сигнал с тревожной кнопки в учебном заведении поступил в 09:25. По информации источника в Минпросвещения РФ, в этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что людей из школы эвакуировали примерно за 20 минут.

Изначально сообщалось, что стрельбу устроили два человека, второй напавший ликвидирован. Впоследствии власти уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.

По словам очевидца, при нападении прогремел взрыв, а потом началась стрельба. Несколько детей выпрыгнули из окна третьего этажа.

В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьми погибших, в числе которых одна учительница. В больницы доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.

По данным регионального Минздрава, шестеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Что известно о нападавшем

Злоумышленника задержали. По данным источника в правоохранительных органах, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу четыре года назад.

Источник в Минпросвещения рассказал, что злоумышленник прошел с оружием через главный вход здание и сразу открыл огонь.

Оружие стрелявшего нашли в школе. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что оно было официально зарегистрировано.

Галявиеву назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить в том числе мотивы его действий.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Он поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших, он назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.

В Казань отправляются главы Минздрава и Минпросвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов. В столицу Татарстана вылетает спецборт МЧС с врачами и психологами.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила готовность оказать необходимую помощь.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Глава региона поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших и учебному заведению.

Занятия второй смены 11 мая отменены во всех школах Казани. Меры безопасности в учебных заведениях усиливаются в разных регионах России.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.

 

 

Фото:   uz.sputniknews.ru

Теги: Казань стрельба школа

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