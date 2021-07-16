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Подразделения ГУ МЧС СО переведены в режим повышенной готовности

16 июля 2021 16:15
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В связи с установившимся высоким классом пожарной опасности на территории Самарской области.

В связи с установившимся высоким классом пожарной опасности на территории Самарской области Главное управление МЧС России по Самарской области, а также приданные Главному управлению подразделения переведены в режим функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ.

Для осуществления непрерывного руководства и решения внезапно возникающих задач в Главном управлении организовано круглосуточное дежурство должностными лицами из числа руководящего состава.

В настоящее время в регионе установлена высокая пожароопасность лесов.

По информации Приволжского УГМС до 19 июля в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс), что говорит о наибольшей вероятности возникновения природных и лесных пожаров.

Кроме того, в регионе также сохранится жаркая погода до +34 градусов, необходимо быть предельно осторожным.

Призываем граждан не посещать леса и не разводить открытый огонь.

Последствия недавнего лесного пожара в Тольятти всем известны, огонь при порывах ветра может стремительно распространится на большие территории.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    пресс-служба облМЧС

Теги: МЧС СО повышенная готовность

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