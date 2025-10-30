Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
В Самаре водитель на "Форде" врезался в стоящий на остановке автобус
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы

30 октября 2025 21:29
139
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области и приданные подразделения переведены на усиленный режим работы.

Гражданам рекомендуется соблюдать безопасность в общественных местах и в местах массового скопления людей. Важно следить за детьми, объяснить им правила поведения в случае пожара и других внештатных ситуациях.

Круглосуточный мониторинг осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефонам «101» или «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Самара

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
235
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
242
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
413
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
247
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
260
