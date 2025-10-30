Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы

139

В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области и приданные подразделения переведены на усиленный режим работы.

Гражданам рекомендуется соблюдать безопасность в общественных местах и в местах массового скопления людей. Важно следить за детьми, объяснить им правила поведения в случае пожара и других внештатных ситуациях.

Круглосуточный мониторинг осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефонам «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС СО