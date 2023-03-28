Подписано соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом России и министерством культуры Самарской области

138

Соглашение было подписано министром культуры Самарской области Ириной Калягиной и руководителем Культурного центра СК России Марией Краснопеевой.

В числе задач Культурного центра Следственного комитета России — организация культурного досуга сотрудников ведомства и членов их семей, ветеранов следствия, обучающихся ведомственных образовательных учреждений в различных регионах страны. Как отметили участники встречи, соприкосновение с миром искусства способствует духовному развитию, помогает отвлечься от непростых будней, позволяя восстановить силы.

Стороны выразили общую уверенность в будущей продуктивности данного сотрудничества. Благодаря налаженному взаимодействию ряды самарских ценителей искусства теперь пополнятся сотрудниками и ветеранами регионального подразделения ведомства.

Фото: минкульт СО