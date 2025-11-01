Подписано областное отраслевое соглашение между минкультом и профсоюзом работников культуры

114

Между министерством культуры Самарской области и Самарской областной организацией Общероссийского профессионального союза работников культуры заключено отраслевое соглашение на 2025-2028 годы с целью обеспечения защиты социальных и экономических прав работников и регулирования вопросов занятости, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий.

Оно распространяется на работников учреждений культуры подведомственных министерству и является рекомендательным для заключения муниципальных соглашений и коллективных договоров. Впервые были включен раздел «Социальные гарантии молодёжи», а также определены понятия наставничества.

Ольга Викторовна Грошева, председатель областного профсоюза работников культуры вручила Ирине Евгеньевне Калягиной, министру культуры нагрудный знак профсоюза «За социальное партнерство» по постановлению Президиума Общероссийского профсоюза работников культуры. Эта награда отмечает вклад министра в развитие социальных инициатив и сотрудничество в сфере культуры.

