Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
Подписано областное отраслевое соглашение между минкультом и профсоюзом работников культуры

1 ноября 2025 14:56
114
С  целью обеспечения защиты социальных и экономических прав работников и регулирования вопросов занятости, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий.

Между министерством культуры Самарской области и Самарской областной организацией Общероссийского профессионального союза работников культуры заключено отраслевое соглашение на 2025-2028 годы с целью обеспечения защиты социальных и экономических прав работников и регулирования вопросов занятости, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий.

Оно распространяется на работников учреждений культуры подведомственных министерству и является рекомендательным для заключения муниципальных соглашений и коллективных договоров. Впервые были включен раздел «Социальные гарантии молодёжи», а также определены понятия наставничества.

Ольга Викторовна Грошева, председатель областного профсоюза работников культуры вручила Ирине Евгеньевне Калягиной, министру культуры нагрудный знак профсоюза «За социальное партнерство» по постановлению Президиума Общероссийского профсоюза работников культуры. Эта награда отмечает вклад министра в развитие социальных инициатив и сотрудничество в сфере культуры.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

